2019/08/30 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش التركي يطلق المرحلة الثالثة من عملياته العسكرية في المناطق الحدودية المتاخمة لزاخو) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش التركي يطلق المرحلة الثالثة من عملياته العسكرية في المناطق الحدودية المتاخمة لزاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).