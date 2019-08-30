بالوثيقة.. عبد المهدي يطلق الدرجات الوظيفية في وزارة الاعمار والإسكان لهاتين الفئتين

2019/08/30 | 11:07

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على كتاب موافقة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي على اطلاق الدرجات الوظيفية في وزارة الاعمار والإسكان.

ووفقا لكتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى وزارة المالية: "حصلت موافقة رئيس الوزراء على اطلاق الدرجات الوظيفية من الاجراء اليوميين والعقود المشار اليها بكتابي وزارة الاعمار والإسكان والاشغال العامة".

بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة (30 اب 2019)، أحكام الدستور الخاصة باستجواب الوزراء في الحكومة ومن ثم إقالتهم، وذلك بعد توعد نواب بإجراء تغييرات في الحكومة، بالفصل التشريعي المقبل، الذي من المؤمل أن ينطلق يوم 3 من الشهر ال

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الجمعة (30 آب 2019)، مقتل 676 عنصراً من حزب العمال الكردستاني، في إطار "عملية المخلب" بشمال العراق منذ بداية العام الحالي.

وقال آكار في تصريح صحفي، إن "بلاده ستواصل مك

بغداد اليوم- النجف

كشف عضو مجلس محافظة النجف، حسين الحدراوي، الجمعة (30 آب 2019)، حقيقة احالة مطار النجف الدولي الى الاستثمار.

وقال الحدراوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "احالة مطار النجف الدولي الى الاستثمار لم تطرح حتى الان، ولم تصل إلى

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