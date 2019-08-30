2019/08/30 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، نادم على قرار البقاء رفقة الشياطين الحمر في الموسم الحالي.ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بوجبا حزين ونادم أنه لم يضغط بقوة، لتنفيذ رغبته في الميركاتو الصيفي بالانتقال إلى ريال مدريد، واللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.ويقترب الميركاتو الصيفي في إسبانيا من الانتهاء بشكل رسمي، الإثنين المقبل، ورغم ذلك فإن اليونايتد سبق أن أكد أنه لن يقبل أي عرض لرحيل بوجبا فور غلق باب الانتقالات بإنجلترا منذ 3 أسابيع.

وصرح بوجبا في بداية الصيف الحالي أنه يريد خوض تحدٍ جديد خارج مانشستر يونايتد، ولكن طلبات الشياطين الحمر المالية، والتي بلغت 180 مليون إسترليني عطلت خروج اللاعب من "أولد ترافورد".وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان قد يدفع ناديه للقيام بمحاولة أخيرة لضم بوجبا، ولكن من غير المرجح تلقى رد إيجابي من إدارة اليونايتد.يذكر أن بوجبا يتعرض مؤخرًا لهجوم عنصري وتهديدات بالقتل من جماهير مانشستر يونايتد، بعدما أهدر ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في البريميرليج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الندم يسيطر على بوغبا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الندم يسيطر على بوغبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).