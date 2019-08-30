2019/08/30 | 11:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الجمعة، بان الاسراع بانشاء حزام الوقف الامني شمال شرق بعقوبة سيعيد اكثر من 5 الاف اسرة نازحة الى منازلها.
وقال مدير ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) حارث الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرى حوض الوقف لاتزال تواجه تحديات امنية كبيرة في ظل وجود خلايا داعش الارهابي […]
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وقال مدير ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) حارث الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرى حوض الوقف لاتزال تواجه تحديات امنية كبيرة في ظل وجود خلايا داعش الارهابي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: الاسراع بانشاء حزام الوقف الامني سيعيد اكثر من 5 الاف اسرة نازحة في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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