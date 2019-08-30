2019/08/30 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، إصدار مذكرة قبض من قبل وزير الداخلية ياسين الياسري بحق أحد قادتها.وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار بخصوص اصدار مذكرة قبض بحق قائد الفرقة الآلية شرطة اتحادية من قبل وزير الداخلية هي اخبار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تنفي اصدار مذكرة قبض بحق أحد قادتها وكالة خطوة برس.

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