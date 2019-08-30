2019/08/30 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت الإمارات في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن الضربات الجوية التي نفذتها في اليمن كانت بهدف حماية قوات التحالف الذي تقوده السعودية، بعد معلومات مؤكدة عن استهداف “ميليشيات إرهابية” لقوات التحالف.وأشارت الإمارات إلى أن استهداف القوات التابعة للتحالف جاء عبر “مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإمارات تؤكد تنفيذ ضربات جوية في عدن وكالة خطوة برس.

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