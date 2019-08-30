2019/08/30 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر المحلل السياسي كاظم الحاج، الجمعة، من الخلافات السياسية التي قد تؤدي الى تأييد بقاء القوات الاميركية داخل البلاد، لافتاً الى ان التوجه الحالي يؤكد ميلان الكفة باتجاه اخراج تلك القوات من البلاد خاصة مع تأييد بعض الاكراد والسنة.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاعتداء الصهيوني على الحشد الشعبي ولد حراكا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحاج: الكفة داخل البرلمان تميل باتجاه اخراج القوات الاميركية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحاج: الكفة داخل البرلمان تميل باتجاه اخراج القوات الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).