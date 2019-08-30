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وزير الدفاع التركي: تحييد 676 عنصرا في حزب العمال شمالي العراق


وزير الدفاع التركي: تحييد 676 عنصرا في حزب العمال شمالي العراق
2019/08/30 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، الجمعة، تحييد 676 عنصراً من حزب العمال الكردستاني، في إطار "عملية المخلب" بشمال العراق منذ بداية العام الحالي.

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