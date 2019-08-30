القبض على ارهابي حاول التسلل الى كربلاء

2019/08/30 | 11:12

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بغداد :سومر نيوز

كشف اللواء قائد شرطة محافظة كربلاء أحمد علي زويني، عن تمكن مفارز قسم السيطرات الخارجية من القاء القبض ...

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