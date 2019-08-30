2019/08/30 | 11:13

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النجباء : الإسرائيليون يدخلون العراق بجوازات سفر أميركية مزورة

الجمعة

30

أب

2019 :

10:50 am

45

قال أمين عام حركة النجباء أكرم الكعبي، إن الإسرائيليين يدخلون

العراق، بجوازات سفر أميركية مزورة.وذكر الكعبي في تصريح أن النجباء تعرف "أماكن تواجد الإسرائيليين في

السفارة الأميركية ببغداد ، وقاعدة عين الأسد غربي البلاد .



وبشأن

حادثة استشهاد مسؤول الدعم اللوجستي باللواء الخامس والاربعين بالحشد

الشعبي، كاظم علي محسن " ابو علي الدبي" اكد الكعبي ان القصف وقع داخل

قضاء القائم، وليس على الحدود مع سوريا

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