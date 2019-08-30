القبض على ارهابي حاول التسلل الى كربلاء

2019/08/30 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف اللواء قائد شرطة محافظة كربلاء أحمد علي زويني، عن تمكن مفارز قسم السيطرات الخارجية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب فضلا عن القبض على عدد من المتهمين في قضايا جنائية مختلفة.

وقال زويني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "اننا وجهنا جميع صنوف وتشكيلات قيادة الشرطة بتنفيذ مقررات الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم على ارض الواقع وباعلى الجاهزية الامنية حيث حققت نتائج جيدة".وأشار الى ان "مفارز السيطرات وطبقا للتوجيهات الصادرة اليهم تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين والذي من ضمنهم المتهم المطلوب وفق مادة الارهاب اثناء محاولته التسلل الى المدينة وجاء ذلك خلال التفتيش الدقيق في الحواسيب الامنية الخاصة بالمطلوبين الى القضاء والعناصر الارهابية والإجرامية".واضاف زويني "تم إحالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لنيل جزاءهم العادل".انتهى

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