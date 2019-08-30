القوة البحرية للحرس الثوري تؤكد تنظيم أكثر من 17 ألف زورق في الخليج وبحر عمان

2019/08/30 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي كلمته خلال مراسم أقيمت في معسكر "ذوالفقار" البحري في منطقة أروند في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، لإحياء ذكرى الشهداء المجهولين، أكد الأدميرال تنكسيري أن الأمن التام مستتب في الخليج، وبأن بلاده قادرة على توفير الأمن فيه، وذلك بحسب وكالة "فارس".

واعتبر قائد بحرية الحرس الثوري وجود الأجانب بأنه العنصر الوحيد لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أنه لا سبب لعدم الاستقرار في الخليج، سوى وجود الأجانب، قائلا: أعلنا للدول الإسلامية في المنطقة بأن إيران قادرة على توفير الأمن في الخليج ومضيق هرمز.

وتابع الادميرال تنكسيري أن سفن الكثير من الدول الإقليمية ومن خارج المنطقة تبحر وهي تشعر بالأمن في هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية.

واعتبر مزاعم مرافقة بعض الدول لسفنها حين دخولها مياه الخليج بأنه كلام باطل ومناقض للواقع، وأضاف أن جميع السفن تبحر بأمان في الخليج.

وأشار قائد القوة البحرية للحرس الثوري، الأدميرال تنكسيري، إلى أنه لا ينبغي تهديد الإيرانيين مطلقا، وأن بلاده تقف بحزم أمام من يهددها، قائلا:

"إننا نرصد وجود الأعداء سواء في المياه القريبة من إيران أو في الجرف القاري".

وأكد الأدميرال تنكسيري تأسيس التعبئة البحرية، قائلا بان المثيرين للتوتر والعابثين بالأمن في المنطقة، لا مكان لهم في الخليج قطعا.

انتهى .



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