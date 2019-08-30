الطيران المسير اليمني ينفذ عملية هجومية بطائرات قاصف 2k على مطار نجران السعودي

2019/08/30 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع , إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على مطار نجران الإقليمي.

وأكد العميد سريع أن عملية سلاح الجو استهدفت مرابض الطائرات الحربية ما تسبب في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته الجوية المتواصلة.

تجدر الإشارة إلى أن سلاح الجو المسير نفذ أمس الأربعاء عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه نجران وجيزان، حيث استهدفت العملية الأولى موقعًا عسكريًا مهمًا في نجران وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله، فيما استهدفت العملية الثانية معسكرًا مستحدثًا للجيش السعودي ومرتزقته قبالة جيزان وكانت الإصابة دقيقة.

انتهى .



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