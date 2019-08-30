تعرف على الطقس للأيام القادمة في العراق

2019/08/30 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خمن المتنبئ الجوي صادق العطية، الجمعة، حصول انكسار في درجات الحرارة نهاية الأسبوع المقبل، فيما أشار إلى إمكانية هبوط تدريجي في الحرارة بمعظم مدن البلاد بعد دخول موسم "سهيل اليماني".وقال عطية في منشور على حسابه في فيسبوك اليوم (30 اب 2019)، إن "انكسارا سيحدث في حرارة الاجواء نهاية الاسبوع المقبل، وهبوط تدريجي بدرجات الحرارة في معظم مدن البلاد اضافة لدول عديدة في المنطقة مع حلول فصل الخريف مناخيا، ودخولنا موسم سهيل اليماني الذي يشير حسب الموروث الشعبي الى انكسار موجات الحرارة والاعتدال ليلا".

وبين عطية إنه "لذلك تستمر موجة الحر التي تشهدها البلاد خلال الايام المقبلة لغاية يوم الثلاثاء تقريبا، ثم نلاحظ نشاطا للرياح الشمالية في معظم المدن بدءاَ من يوم الاربعاء التي تساهم في تخفيف شدة الحر".

وحول الامطار، اشار عطية إلى أن "توقعات مركز الطقس الاميركي الصادرة مؤخرا بخصوص موسم الامطار المقبل، تشير إلى موسم اقل امطارا من الموسم السابق"، مبينا ان "امطار الموسم ستكون حول المعدل".

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