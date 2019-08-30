القبض على متهم مطلوب وفق مادة الإرهاب حاول التسلل الى محافظة كربلاء

2019/08/30 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف:" اللواء أحمد علي زويني قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت، عن تمكن مفارز قسم السيطرات الخارجية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب فضلا عن القبض على عدد من المتهمين في قضايا جنائية مختلفة،واوضح زويني لوكالة نون، اننا وجهنا جميع صنوف وتشكيلات قيادة الشرطة بتنفيذ مقررات الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم على ارض الواقع وباعلى الجاهزية الامنية حيث حققت نتائج جيدة،

واضاف ان مفارز السيطرات وطبقا للتوجيهات الصادرة اليهم تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين والذي من ضمنهم المتهم المطلوب وفق مادة الارهاب اثناء محاولته التسلل الى المدينة وجاء ذلك خلال التفتيش الدقيق في الحواسيب الامنية الخاصة بالمطلوبين الى القضاء والعناصر الارهابية والإجرامية،

واشار زويني:" لقد تم إحالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم لنيل جزاءهم العادل.

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