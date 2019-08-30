أبل تعلن عن مفاجأة خلال 11 يوماً

2019/08/30 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أرسلت شركة “أبل” الأمريكية، أمس الخميس، دعوات لحضور حدث تقيمه في 10 سبتمبر المقبل داخل مقرها في وادي السيليكون، بولاية كاليفورنيا.ومن المتوقع أن تكشف “أبل” في الحدث النقاب عن الطرازات الجديدة لهاتفها الشهير “آيفون”، بحسب موقع “فيرج” التكنولوجي.وظلت “أبل” لسنوات تعلن عن هواتفها الجديدة، في فصل الخريف، وذلك قبل انطلاق موسم التسوق […]

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