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 الجهلُ الأكبر


 الجهلُ الأكبر
2019/08/30 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  إبراهيم أمين مؤمن   ملحوظتان قبل القراءة … 1-إلى جلِّ منْ يملك أمره ، آثر السلامة دائماً ولا تُعرّض نفسك لاختيار مآله  “أكون أو لا أكون”.

2-النص جرئ جداً  ، فحاذر أيّها القارئ ان تؤوله تأويلاً خاطئاً.

                                       النص خرج حاكم المجرات من مخدعه متكدّر المزاج كالعادة ، لكنه هذه المرّة أصبح أشدّ كدراً ، …

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