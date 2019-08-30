 الجهلُ الأكبر

2019/08/30 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبراهيم أمين مؤمن ملحوظتان قبل القراءة … 1-إلى جلِّ منْ يملك أمره ، آثر السلامة دائماً ولا تُعرّض نفسك لاختيار مآله “أكون أو لا أكون”.2-النص جرئ جداً ، فحاذر أيّها القارئ ان تؤوله تأويلاً خاطئاً.النص خرج حاكم المجرات من مخدعه متكدّر المزاج كالعادة ، لكنه هذه المرّة أصبح أشدّ كدراً ، …

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