الفضة تستغل هروب المستثمرين من الأصول الخطرة وتنافس بقوة في سوق الملاذات الآمنة

2019/08/30 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تخيّم الضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، يهرع المستثمرون وبشدة إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة، ما دفع هذه السوق

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