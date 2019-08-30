مفتشية الداخلية تضبط مخالفات قانونية وإدارية في أحد مراكز الرصافة ببغداد

2019/08/30 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وجود مخالفات قانونية وادارية في موقف تابع لأحد مراكز الشرطة في جانب الرصافة ببغداد.

وذكر المكتب في بيان ان اللجنة التدقيقية التابعة لمكتب حقوق الانسان في مكتب المفتش العام أكدت عدم تسيير وإرسال الموقوفين المحكومين إلى دائرة الإصلاح العراقي وعدم تجديد مذكرات التوقيف لعدد من الموقوفين، إضافة الى وجود ستة هواتف خلوية لدى موقوفين خلافا للضوابط والتعليمات والقوانين الخاصة بإدارة مراكز الشرطة.

واجرت اللجنة تحقيقا مع معاون مدير المركز وضابط خفر المركز ومأمور الموقف، وأعدت تقريراً مفصلاً بالقضية الى السيد المفتش العام متضمناً تشكيل مجلس تحقيقي في القضية للوقوف على ملابساتها والمخالفين للقانون والمتورطين بالفساد.

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