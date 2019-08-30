الغالبي: ذي قار لديها 106 مدرسة طينية وتحتاج الى 750 بناية جديدة

2019/08/30 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي، الجمعة، ان ذي قار بحاجة الى 750 بناية مدرسية جديدة لانهاء مشكلة الدوام المزدوج، لافتاً الى ان هناك 106 مدرسة طينية في المحافظة في حين يوجد اكثر من 400 مشروع مدرسي متوقف.وقال الغالبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موازنة ذي قار تضمنت اكساء الطرق […]

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