نائب عنها: كربلاء قد تحصل على 90 مليار دينار من السياحة الدينية

2019/08/30 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، الجمعة، ان محافظة كربلاء بامكانها ان تحصل على 90 مليار دينار في السنة من خلال السياحة الدينية، لافتاً الى ان المحافظة بحاجة الى تطوير الخدمات وتنظيم السياحة بشكل افضل.وقال المسعودي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة كربلاء المقدسة وفي مرور الاعوام يصبح لديها رؤية […]

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