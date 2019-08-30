العراق يطرح مناقصة عالمية لشراء 30 مليون طن من الارز

2019/08/30 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال متعاملون أوروبيون يوم الجمعة إن العراق طرح مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز.وأوضحوا أن موعد إغلاق المناقصة هو الخامس من سبتمبر أيلول ويجب أن تظل العروض سارية حتى الخامس عشر منه.كانت أحدث شحنة أرز يشتريها العراق بحجم 60 ألف طن من الولايات المتحدة في 17 يوليو تموز.

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