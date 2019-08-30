مجلس ذي قار: المحافظة بحاجة الى ابنية مدرسية جديدة لانهاء مشكلة الدوام المزدوج

2019/08/30 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

اكد عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي، اليوم الجمعة، ان ذي قار بحاجة الى 750 بناية مدرسية جديدة لانهاء مشكلة الدوام

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