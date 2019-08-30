القانونية النيابية: جلسات مجلس النواب الأولى ستخصص لتمرير قانون المحكمة الاتحادية

2019/08/30 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة القانونية النيابية أن الجلسات الأولى من السنة التشريعية الثانية ستخصص لتمرير قانون المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح إن اغلب الكتل السياسية عازمة على تمرير قانون المحكمة الاتحادية وعدم تعطيله لوقت أخر، مبينا أن جلسات الفصل الأول من السنة التشريعية الثانية ستخصص لتمرير قانون المحكمة الاتحادية وإنهاء الخلاف عليها، كون تمريره اصبح ضرورة ملحة لمجلس النواب والكتل السياسية.

واكد أن اللجنة القانونية بانتظار تحديد موعد لتمرير قانون المحكمة الاتحادية من قبل رئاسة مجلس النواب.

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