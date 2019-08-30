سعود سالم - فكرة النرجس

2019/08/30 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم ينهار سقف الجماجموتتراكم الأنقاضتتبرعمخرائبا وخرائبوتختنق رياح الشمالفي حلق المضيقتنتفض السحب مذعورةويرتجف البرق في الأفقتغيب الشموسفي كهوف الأمواجبعيدايرحل القمرنحو البراري والسهولينطفئ ويتيهعبر الغابات المظلمةيستقر في قبر من القبورتختفي الأضواءتغرق في ألق البحارتصاب بالدوارعند مصبات الأنهارتغوصفي أعماق الأوقيانو......

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