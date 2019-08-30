ليندا كبرييل - هل تكتب العلمانية شهادة وفاتِها بنفسها؟ 7

2019/08/30 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ليندا_كبرييل أرجو من القارئ الكريم التفضّل بالاطلاع على المقالات الستة السابقة لربْط الأحداث .المعذرة لحصول خطأ في الترقيم في المقالات السابقة .في ملحق هذا المقال تجدون الروابط، وشكراً.الموضوع يتناول جدالاً حاداً بين مجموعة من الأجانب، حول عقبات الاندماج الثقافي التي تُواجِه الإنسان في بلاد الغربة، وما تشهده أوروبا من رياح التغيير الشديدة مع تدفُّق الهجرة.فجأة سمعتُ مُشادّة باللغة العربية......

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