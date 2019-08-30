الذهب يتجه صوب اكبر مكاسبه الشهرية في 3 سنوات

2019/08/30 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..سجل الذهب ارتفاعا طفيفا، الجمعة، متجها صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاث سنوات مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة، في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي، وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة.وكان السعر الفوري الذهب عند الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار […]

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