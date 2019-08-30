2019/08/30 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد مكتب المرجع اليعقوبي بغداد المركزي في محافظة أربيل منظمة التعايش السلمي في ظل القران الكريم .واطلع الوفد على أهم المنجزات للمنظمة وتحدث السيد الجيزاني عن كيفية العمل والعطاء في منظومة القرآن الكريم ومن جانبه تحدث رئيس المتظمة الشيخ مناف الخطيب عن الدور المهم الذي تتبناه المنظمة في تفعيل القران الكريم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد المكتب المركزي للمرجعية يزور منظمة التعايش السلمي في ظل القرآن الكريم النعيم نيوز.

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