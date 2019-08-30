الحرس الثوري: المثيرون للتوتر والعابثون بالأمن في المنطقة لا مكان لهم في الخليج قطعا

2019/08/30 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، بأن المثيرين للتوتر والعابثين بالأمن في المنطقة، لا مكان لهم في الخليج قطعا.

أكد الأدميرال تنكسيري أن الأمن مستتب في الخليج، معتبرا وجود الأجانب بأنه العنصر الوحيد لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أنه لا سبب لعدم الاستقرار في الخليج، سوى وجود الأجانب.

وتابع الادميرال تنكسيري أن سفن الكثير من الدول الإقليمية ومن خارج المنطقة تبحر وهي تشعر بالأمن في هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية، مبينا ان مزاعم مرافقة بعض الدول لسفنها حين دخولها مياه الخليج بأنه كلام باطل ومناقض للواقع، وأضاف أن جميع السفن تبحر بأمان في الخليج.

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