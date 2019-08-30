“صفقة نيمار”.. برشلونة وسان جرمان اتفقا على “أهم شيء”

2019/08/30 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..بعد اسابيع من الجدل وسيل من التقارير والتكهنات، توصل ناديا برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي إلى اتفاق، على ما يبدو، بشأن قيمة اللاعب البرازيلي نيمار، فيما تقترب صفقة “عودته” إلى ناديه الإسباني من التحقق.وبحسب المصادر، فقد عرض برشلونة 200 مليون يورو، أو ما يعادل تقريبا 221 مليون دولار، نقدا، بالإضافة إلى […]

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