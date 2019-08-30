2019/08/30 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار / خطوة برس أعلن الجيش اليوم الجمعة العثور على اعتدة واسلحة ومنصة صواريخ خلال واجب تفتيشي في الصحراء التابعة للانبار.وقال بيان رسمي تلقته “خطوة برس” إن “قوة من الفوج الثاني لواء المشاة الالي الثلاثون الفرقة الالية الثامنة باشرت بواجب دورية ضمن قاطع المسؤولية بتفتيش الصحراء في الانبار والقرى الموجودة ضمن القاطع لتفويت الفرصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش يعثر في الصحراء على منصة صواريخ ومتفجرات وكالة خطوة برس.

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