2019/08/30 | 11:44

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محافظ ذي قار يعلن عن الخطة الامنية لشهر محرم الحرام

اعلن محافظ ذي قار ورئيس اللجنة الامنية العليا، عادل

الدخيلي، اليوم الخميس، عن وضع الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم الحرام

والتي سيشارك فيها اكثر من 20 الف عنصر امني من مختلف التشكيلات

الامنية من الجيش والشرطة.وقال الدخيلي خلال حضوره المؤتمر الامني الخاص بخطة عاشوراء في مديرية

شرطة المحافظة ، ان "اكثر من 20 الف عنصر امني من التشكيلات الامنية

والاجهزة الساندة لها سيشاركون في الخطة التي اعدتها اللجنة

الامنية العليا لشهر محرم الحرام

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