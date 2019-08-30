النزاهة النيابية: تعيين المفتشين خالف المعايير والضوابط والدولة في اسوأ حالاتها

2019/08/30 | 11:44

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بغداد :سومر نيوز

اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، الجمعة، ان تعيين المفتشين العموميين جاء خلافا للمعايير وال...

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