البخاتي: عبد المهدي ليس طليقا باتخاذ القرارات واقالته ستعيدنا للمربع الاول

2019/08/30 | 11:44

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الجمعة، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليس طليقا باتخاذ القرا...

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