العراق يطرح مناقصة لشراء 30 الف طن من الأرز

2019/08/30 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال متعاملون أوروبيون، اليوم الجمعة، إن العراق طرح مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز.

وأوضحوا أن موعد إغلاق المناقصة هو الخامس من سبتمبر أيلول ويجب أن تظل العروض سارية حتى الخامس عشر منه.كانت أحدث شحنة أرز يشتريها العراق بحجم 60 ألف طن من الولايات المتحدة في 17 يوليو تموز.انتهى

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