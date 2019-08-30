ترامب يعلن عن إنشاء قيادة عسكرية أميركية خاصة بالفضاء

2019/08/30 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إطلاق قيادة عسكرية أميركية خاصة بالفضاء في البنتاغون، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة المهددة من الصين وروسيا في ميدان الحرب الجديد هذا.وقال ترامب خلال حفل أقيم في واشنطن “هذا يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة”.وأوضح أن”قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأميركية في …

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