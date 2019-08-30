النزاهة النيابية : تعيين المفتشين العموميين جاء خلافا للمعايير والضوابط

2019/08/30 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الجمعة، ان تعيين المفتشين العموميين جاء خلافا للمعايير والضوابط التي تتعلق بالخبرة والمواليد، مبينة ان الدولة تعيش اسوأ حالاتها فيما يتعلق بمواجهة الفساد.وقالت نصيف في تصريح صحفي ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خرق القانون بتعيينه لمفتشين عموميين مواليد 1982 بدرجة خاصة، في حين ...

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