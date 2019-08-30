2019/08/30 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن تطوير واكساء 16 شارعاً رئيسياً في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.وذكرت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “ملاكاتها في دائرة المشاريع وخلال هذه السنة فقط قامت بتطوير واكساء 16 شارعاً مهماً ورئيسياً وإدخالها الخدمة أمام حركة السير والمرور منها شارع دمشق و

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكساء 16 شارعاً في الكرخ والرصافة وكالة خطوة برس.

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