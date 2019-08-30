وزير الاتصالات الإيراني ينفي الأنباء التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني

2019/08/30 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، الأنباء التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمراً صناعياً إلى مدار الأرض.

وأكد الوزير الإيراني عدم صحة الأنباء المتداولة عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمر ناهيد واحد، وكانت وسائل الإعلام، قد تناقلت خبرا مفاده أن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق في مركز الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه يوم أمس الخميس.

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