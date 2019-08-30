2019/08/30 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق امهلت القوات الامنية العشائر المتنازعة في محافظة البصرة خمسة ايام لحل مشاكلهم والا سيكون الرد من القوات قاسي لتلك العشائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. مهلة 5 ايام لعشائر البصرة من اجل انهاء الاشتباكات المسلحة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. مهلة 5 ايام لعشائر البصرة من اجل انهاء الاشتباكات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).