وزير التخطيط: خصصنا 104 مليار دينار لبناء 18 مستشفى في عدد من المحافظات

2019/08/30 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط المصادقة على تخصيص مئة واربعة مليار دينار لبناء مستشفيات حديثة في عدد من محافظات العراق.

وقال وزير التخطيط نوري الدليمي إن هذه المبالغ خصصت من الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام الجاري من اجل بناء عشر مستشفيات تعليمية في محافظات البصرة وميسان وكربلاء وبابل وذي قار والنجف ونينوى وكركوك، وواسط والمثنى، اضافة الى بناء سبع مستشفيات القائم وحديثة وهيت والدجيل والدور وسامراء والطوز، ومستشفى أخر في حي المعامل ببغداد.

وخوّل وزير التخطيط، الجهات المعنية في وزارة الصحة والبيئة بصلاحيات التنفيذ والصرف مع مراعاة الالتزام بالتعليمات والصلاحيات الخاصة بتنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام الفين وتسعة عشر.

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