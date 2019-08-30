النائب حسين عرب يستغرب سكوت البرلمان عن تشويه هيبته

2019/08/30 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغرب رئيس كتلة ارادة النيابية ، حسين عرب ، من سكوت مجلس النواب عن المسيئين من اعضائه الذين يشوهون هيبته ، مؤكدا “سعي كتلته لجمع تواقيع لرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي ورفع دعوى قضائية ضده امام المحاكم العراقية “.وقال عرب في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي ، ان كتلة ارادة النيابية […]

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