عرب: سنرفع الحصانة عن فائق الشيخ علي وسنحاكمه امام القضاء

2019/08/30 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استغرب رئيس كتلة ارادة النيابية ، حسين عرب ، من سكوت مجلس النواب عن المسيئين من اعضاءه الذين يشوهون هيبته ، مؤكدا “سعي كتلته لجمع تواقيع لرفع الحصانة عن النائب فائق دعبول ورفع دعوى قضائية ضده امام المحاكم العراقية “.وقال عرب في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي ، ان كتلة ارادة النيابية ...

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