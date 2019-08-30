السفارة السعودية تعزي الشعب العراقي بوفاة قامة ثقافية

2019/08/30 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قدمت السفارة السعودية في بغداد تعازيها للشعب العراقي بوفاة امين سر اتحاد الادباء والكتاب في العراق ابراهيم الخياط اثر حادث سير مؤسف.

وقال بيان صادر عن السفارة :

‏ببالغ الحزن والأسى.‏ترفع سفاره خادم الحرمين الشريفين في بغداد تعازيها الى الشعب العراقي في وفاه الشاعر إبراهيم الخياط الأمين العام لإتحاد الادباء والكتاب في العراق.



وبموته يودع العراق قامة أدبية شامخة.‏إلى جنة الخلد يا غيمة أمطرت فأثمرت ثم غابت في سلام مع الراحلين.

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