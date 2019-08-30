اسعار المعدن الاصفر تشهد ارتفاعا طفيفا

2019/08/30 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الجمعة، متجها صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاث سنوات مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة، في ظل بواعث

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