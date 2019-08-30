إعلامية يمنية : نعتذر بعدما رأينا غدر الإمارات والسعودية

2019/08/30 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت الإعلامية اليمنية الداعمة لحكومة الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي، ندوى الأفندي، مايحدث الان بين مليشيات هادي والمليشيات الداعم للامارات وقصف مقاتلات الإمارات للقوات

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