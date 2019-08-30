بيان رسمي حول عطلة يوم الأحد المقبل في العراق

2019/08/30 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الأول من أيلول/سبتمبر، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

نفى بيان رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة يوم الأحد المقبل بمناسبة العام الهجري الجديد

وذكر بيان للأمانة العامة تلقى "الترا عراق" نسخة منه، إن "يوم الأحد المقبل لن يكون عطلة رسمية"، داعياً المواطنين كافة إلى "توخي الدقة ومراجعة المصادر الرسمية للدولة، وعدم الاعتماد على المواقع الوهمية ومطلقي الاشاعات".

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أكد البيان أيضًا، أن الأمانة العامة "تعتمد التوقيتات والتواريخ الزمنية الرسمية في إعلان العطل الرسمية المعتادة، عبر موقعها الرسمي وفي صفحتها الموثقة عبر الفيسبوك".

كانت صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت بشكل كبير نبأ تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة العام الهجري الجديد، إلا أن الدولة تعتمد التقويم "السني" بشأن الأول من محرم، والذي يصادف يوم السبت 31 آب/أغسطس، فيما تعتمد التقويم "الشيعي" في تعطيل الدوام الرسمي يوم العاشر من محرم، حيث يحيي الملايين ذكرى واقعة الطف في كربلاء وبقية المدن في البلاد.

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