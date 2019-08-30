حالة الطقس للأيام المقبلة..

2019/08/30 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرخمن المتنبئ الجوي، صادق العطية، حصول انكسار في درجات الحرارة نهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى إمكانية هبوط تدريجي في الحرارة بمعظم مدن البلاد بعد دخول موسم "سهيل اليماني".

متنبئ جوي: انكسار سيحدث في حرارة الأجواء نهاية الأسبوع المقبل، وهبوط تدريجي بدرجات الحرارة في معظم مدن البلاد

وقال عطية في منشور على حسابه في "فيسبوك" وتابعه "ألترا عراق"، إن "انكسارًا سيحدث في حرارة الأجواء نهاية الأسبوع المقبل، وهبوط تدريجي بدرجات الحرارة في معظم مدن البلاد، إضافة لدول عديدة في المنطقة مع حلول فصل الخريف مناخيًا، ودخولنا موسم سهيل اليماني الذي يشير حسب الموروث الشعبي إلى انكسار موجات الحرارة والاعتدال ليلًا".

بيّن عطية أنه "لذلك تستمر موجة الحر التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة لغاية يوم الثلاثاء تقريبًا، ثم نلاحظ نشاطًا للرياح الشمالية في معظم المدن بدءًا من يوم الأربعاء التي تساهم في تخفيف شدة الحر".

وحول الأمطار، أشار عطية إلى أن "توقعات مركز الطقس الأمريكي الصادرة مؤخرًا بخصوص موسم الأمطار المقبل، تشير إلى موسم أقل أمطارًا من الموسم السابق"، مبينًا أن "أمطار الموسم ستكون حول المعدل".

فيما قال عطية في منشور آخر، إنه "رغم وجود المرتفع في طبقات الجو العليا ، إلا أن إيجابية الرياح في طبقة 850 مليبار وتواجد الرطوبة العليا مع اندفاع ضعيف لانكسارات تيار هوائي بارد في طبقة 500 مليبار ساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار في شمال وغرب البلاد".

متنبئ جوي: زخات من الأمطار الرعدية شملت أغلب مناطق الموصل ودهوك وأربيل، واتجهت نحو سليمانية وكركوك

أشار إلى أن "زخات من الأمطار الرعدية شملت أغلب مناطق الموصل ودهوك وأربيل، واتجهت نحو سليمانية وكركوك صباح اليوم الجمعة".

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