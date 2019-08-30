وزير الخارجية البريطاني يؤكد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 من تشرين الأول

2019/08/30 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول.

وقال وزير الخارجية البريطاني في تصريحات صحفية ان بلاده ستغادر في الحادي والثلاثين من تشرين الأول وهذا ما على الاتحاد الأوروبي أن يفهمه، واضاف قائلا سيرى الشعب البريطاني ان حكومته ستغادر الاتحاد الأوروبي في الوقت المتفق عليه ومسألة إيقافه بشكل مؤقت هي خطوة مؤقتة ولن تؤثر على خيارات الشعب البريطاني.

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