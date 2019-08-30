مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة يدعو المشاركين في إعادة إعمار العراق للوفاء بالتزاماتهم

2019/08/30 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الكويت الدول المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق المنعقد في شباط الفين وثمانية عشر للوفاء بالتزاماتها بالشكل الذي يسهم في عودة العراق لشغل مكانته في محيطيه الإقليمي والدولي.

واعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي عن أمله بالتعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية لإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ تلك الالتزامات للمساهمة في تحقيق تطلعات العراقيين، مشددا على ضرورة إدراك أن المرحلة المقبلة مهمة بالنسبة للعراق لتجاوز التحديات التي يواجهها.

وجدد العتيبي تأييد ودعم بلاده للحكومة العراقية في سعيها لتنفيذ برنامجها الإصلاحي والذي يتطلب جهودا جماعية لتعزيز المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب وتغليبا للصالح العام والتصدي للفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة وفرض الأمن.

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